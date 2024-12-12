Astronot Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atasever, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilere astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Atasever, önemli testlere ve eğitimlere tabi tutulduklarından bahsederek, gelecekte birçok gelişmeye ışık tutacak deneyler üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.