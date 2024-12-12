Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atasever, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilere astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

        Uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Atasever, önemli testlere ve eğitimlere tabi tutulduklarından bahsederek, gelecekte birçok gelişmeye ışık tutacak deneyler üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.

        Atasever, ayrıca Niğde Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı
        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024 Ödülleri Töreni düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024 Ödülleri Töreni düzenlendi
        Niğde'de "Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı" düzenl...
        Niğde'de "Toplumsal Katkı ve Üniversite Toplum İş Birliği Çalıştayı" düzenl...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi "beyaz önlük" gi...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi "beyaz önlük" gi...
        Ebru sanatçısı Meral Bıyık: Bu sanat insanı terapi ediyor
        Ebru sanatçısı Meral Bıyık: Bu sanat insanı terapi ediyor
        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı