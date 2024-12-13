Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-13 Aralık tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 6 zanlıyı yakaladı.
Zanlılarla birlikte, 47,37 gram sentetik uyuşturucu, 12,6 gram bonzai sıvı maddesi, 65 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi.
Ayrıca, 13 ayrı suçtan araması olan ve 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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