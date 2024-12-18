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        Niğde'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla beldelerini tanıyor

        Niğde'nin Edikli beldesinde ilkokul öğrencileri, beldelerini öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:52
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        Niğde'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla beldelerini tanıyor
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        Niğde'nin Edikli beldesinde ilkokul öğrencileri, beldelerini öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla öğreniyor.

        Edikli Osman Gazi İlkokulu Müdürü Onur Bayır ve Müdür Yardımcısı Hikmet Özdemir, beldelerini tanıtmak için boyama kitabı hazırladı.

        Öğrenciler, kitaptaki Niğde ve beldenin evlerini, günlük yaşamını, doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini boyayarak öğrenme fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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