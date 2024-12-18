Niğde'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla beldelerini tanıyor
Niğde'nin Edikli beldesinde ilkokul öğrencileri, beldelerini öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla öğreniyor.
Niğde'nin Edikli beldesinde ilkokul öğrencileri, beldelerini öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla öğreniyor.
Edikli Osman Gazi İlkokulu Müdürü Onur Bayır ve Müdür Yardımcısı Hikmet Özdemir, beldelerini tanıtmak için boyama kitabı hazırladı.
Öğrenciler, kitaptaki Niğde ve beldenin evlerini, günlük yaşamını, doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini boyayarak öğrenme fırsatı buluyor.
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