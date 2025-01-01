Niğde'de gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.
Programın ardından cemaate çorba edildi.
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