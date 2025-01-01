Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.

        Programın ardından cemaate çorba edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Niğde'de yılın ilk bebeği "Mustafa" oldu
        Niğde'de yılın ilk bebeği "Mustafa" oldu
        Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de görevi başındaki personelin yeni yı...
        Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de görevi başındaki personelin yeni yı...
        Niğde Valisi Çelik'ten yılbaşı mesaisi
        Niğde Valisi Çelik'ten yılbaşı mesaisi
        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü
        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü
        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı
        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı
        NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Uslu'dan yeni yıl mesajı
        NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Uslu'dan yeni yıl mesajı