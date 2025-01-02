Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Çalışmalara, Niğde'den belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler destek veriyor.

Ekipler ve vatandaşların desteğiyle göletteki su boş alanlara tahliye ediliyor.

Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen O.Ş.D'yi bulmak için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

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