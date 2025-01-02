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        Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:29
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        Niğde'de kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen O.Ş.D'yi bulmak için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

        Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin katıldığı aramada sonuç alınamayınca, göletteki suyun tahliye edilmesine karar verildi.

        Ekipler ve vatandaşların desteğiyle göletteki su boş alanlara tahliye ediliyor.

        Çalışmalara, Niğde'den belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler destek veriyor.

        Azatlı beldesinde 26 Aralık'ta O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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