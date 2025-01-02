Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den Regaip Kandili mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, üç aylara ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Regaip Kandili'nin manevi iklimin müjdesi olduğunu belirten Çelik, "Bu gece gönüllerimizin arındığı, duaların kabul olduğu ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gece, inananlar için rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, manevi anlamda yenilenme ve huzura erme fırsatı sunmaktadır. Bu özel günleri, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, sevgi ve hoşgörüyle dayanışmamızı artırmak için bir vesile kılmalıyız. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.