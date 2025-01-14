Niğde'de ortaokul öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Niğde'de "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum Projesi" kapsamında Bor Mehmet Güleç Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Bor Müftüsü İsmail Çakır, Türkiye Diyanet Vakfı Bor Şube Sorumlusu Abdurrahman Erbuğa, Diyanet Gençlik İlçe Koordinatörü Abdurrahman Altungöller ve Manevi Danışman Ferhat Taşdemir, Mehmet Güleç Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığına ait Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitapları hediye etti.

Okul Müdürü Mustafa Serinkaya ve öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Müftü Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.