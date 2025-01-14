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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:52
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, 31 Aralık 2024 itibarıyla kentte İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 213 projenin olduğunu söyledi.

        Projelerin 58'inin tarım, 56'sının ulaştırma, 56'sının kamu hizmetleri, 21'inin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji ve 8'inin kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Çelik, "İlimizde yürütülen 213 projenin toplam değeri 21 milyar 351 milyon 758 bin liradır. Bu projeler için toplam 3 milyar 686 milyon 439 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 2 milyar 511 milyon 418 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranıysa yüzde 68,13'tür." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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