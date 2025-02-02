Niğde'de gençler ve aileleri sabah namazında buluştu

Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.

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