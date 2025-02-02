Niğde'de gençler ve aileleri sabah namazında buluştu
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Kaynarca köyü camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
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