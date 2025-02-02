Niğde'de okul bahçeleri temizlendi

Ekiplerin yoğun mesai harcadığını aktaran Özdemir, "Ekiplerimiz okul bahçelerini temizleyerek çocuklarımızın yeni döneme iyi şekilde başlamasını sağlayacak. Belediye olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yeni yarıyılda tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Onların başarısı, hepimizin gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamda eğitim almaları için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki çöpler toplandı, yabani otlar temizlendi.

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