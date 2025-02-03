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        Türk Kızılay Niğde Şubesi "2. El Tekstil Projesi" başlattı

        Türk Kızılay Niğde Şubesince afetzede ve ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "2. El Tekstil Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:45
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        Türk Kızılay Niğde Şubesi "2. El Tekstil Projesi" başlattı
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        Türk Kızılay Niğde Şubesince afetzede ve ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "2. El Tekstil Projesi" hayata geçirildi.

        Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tüm mahallelerine 130 kıyafet kutusu koyduklarını söyledi.

        Gençoğlu, barınma ve gıda yardımlarının yanı sıra bu uygulamanın da önemli olduğunu aktardı.

        Bu tür projelerin artacağını belirten Gençoğlu, "Türk Kızılay iyilik faaliyetlerini kaynak oluşturmak maksadıyla değerlendirmektedir. Bu bağlamda Niğde Şubesi olarak kentin her mahallesine 2. el kıyafet kutusu koyduk. Kıyafetten elde edilen gelirleri ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi olarak ulaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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