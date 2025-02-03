Türk Kızılay Niğde Şubesi "2. El Tekstil Projesi" başlattı
Türk Kızılay Niğde Şubesince afetzede ve ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "2. El Tekstil Projesi" hayata geçirildi.
Türk Kızılay Niğde Şubesince afetzede ve ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "2. El Tekstil Projesi" hayata geçirildi.
Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tüm mahallelerine 130 kıyafet kutusu koyduklarını söyledi.
Gençoğlu, barınma ve gıda yardımlarının yanı sıra bu uygulamanın da önemli olduğunu aktardı.
Bu tür projelerin artacağını belirten Gençoğlu, "Türk Kızılay iyilik faaliyetlerini kaynak oluşturmak maksadıyla değerlendirmektedir. Bu bağlamda Niğde Şubesi olarak kentin her mahallesine 2. el kıyafet kutusu koyduk. Kıyafetten elde edilen gelirleri ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi olarak ulaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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