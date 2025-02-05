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        Niğde'de 470 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 470 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:23
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        Niğde'de 470 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 470 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Şubat'ta sahte içki kullanımından dolayı yaşanan zehirlenmeleri önlemeye yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, kargo kolisinde 470 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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