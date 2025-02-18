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        Depremde hayatını kaybeden doktorun ismi çalıştığı hastanede yaşatılacak

        –Niğde'de bir dönem adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz'ın ismi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonuna verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:51
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        Depremde hayatını kaybeden doktorun ismi çalıştığı hastanede yaşatılacak
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        –Niğde'de bir dönem adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz'ın ismi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonuna verildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2019'da adli tıp uzmanı olarak Niğde'ye atanan Ayaz'ın eğitim için Malatya'da gittiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, depremden dolayı birçok vatandaşın kaybettiğini hatırlattı.

        Doğan, "Bu kayıpların içinde benim de öz kardeşim gibi sevdiğim meslektaşım Nusret Ayaz var. Adını konferans salonumuza verdik, bu şekilde gönlümüzde, kalbimizde yaşatmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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