Depremde hayatını kaybeden doktorun ismi çalıştığı hastanede yaşatılacak

–Niğde'de bir dönem adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz'ın ismi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonuna verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2019'da adli tıp uzmanı olarak Niğde'ye atanan Ayaz'ın eğitim için Malatya'da gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, depremden dolayı birçok vatandaşın kaybettiğini hatırlattı.

Doğan, "Bu kayıpların içinde benim de öz kardeşim gibi sevdiğim meslektaşım Nusret Ayaz var. Adını konferans salonumuza verdik, bu şekilde gönlümüzde, kalbimizde yaşatmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.