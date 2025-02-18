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        Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:47
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        Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda sahipsiz hayvanların korunması ve vatandaşların güvenliği için kararlar alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, sahipsiz hayvanların rehabilite edildikten sonra sokağa bırakılmayacağını belirtti.

        Belediyelerin barınak kapasitelerini arttırarak doğal yaşam alanları oluşturulacağını aktaran Çelik, "Belediyeler bu süreçte sorumluluk üstlenecek ve gerekli bütçeyi ayırmayanlara yaptırım uygulanacak. Niğde'nin bu alanda örnek bir şehir olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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