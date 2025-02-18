Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda sahipsiz hayvanların korunması ve vatandaşların güvenliği için kararlar alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, sahipsiz hayvanların rehabilite edildikten sonra sokağa bırakılmayacağını belirtti.
Belediyelerin barınak kapasitelerini arttırarak doğal yaşam alanları oluşturulacağını aktaran Çelik, "Belediyeler bu süreçte sorumluluk üstlenecek ve gerekli bütçeyi ayırmayanlara yaptırım uygulanacak. Niğde'nin bu alanda örnek bir şehir olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
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