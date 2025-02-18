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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:30
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-17 Şubat'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 11,67 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 527 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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