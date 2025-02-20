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        Niğde'de kar etkili oluyor

        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:02
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        Niğde'de kar etkili oluyor
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        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Gece boyunca etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezindeki caddeler, sokaklar, çatılar ve araçlar​​​​​​​ beyaza büründü.

        Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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