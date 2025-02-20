Niğde'de kar etkili oluyor

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

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