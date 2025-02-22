Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Kardan Adam Şenliği" düzenlendi

        Niğde'nin Ketençimen Yaylası'nda Kardan Adam Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Kardan Adam Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL

        Niğde'nin Ketençimen Yaylası'nda Kardan Adam Şenliği yapıldı.

        Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlikte, kardan adam yapma yarışması, kar voleybolu, kayak sporcu gösterisi, kızak yarışması, çocuklara yönelik yarışma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2024'te kentte çok fazla etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Tüm etkinliklerde belediyenin desteğini hissettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Ketençimen Yaylası'nı yazın da aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Özel İdare çalışıyor, buraya yazın çim kayağı yapacağız. Vatandaşlarımızın gelip eğleneceği bir altyapı oluşturacağız. İlimizi hem yaz hem de kış döneminde festivaller şehri yapma konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Niğde doğa olarak inanılmaz güzelliklere sahip, çok güzel dağlarımız var. Tarihi açıdan da önemli bir yer. Görev yaptığımız süre boyunca ilimizi turizm bakımından üst seviyelere getireceğiz. Şenlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise vatandaşların eğlenmesi için böyle bir şenliğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

        Geçen haftalarda tiyatro festivali düzenlediklerini anımsatan Özdemir, "Bu şenliklerin devamı gelecek, yakında dondurma ve gastronomi festivalimiz olacak. Kentin sosyal ve kültürel hayatını artırmak için bu festivalleri yapıyoruz. Şehrin tanıtımı açısından da çok önemli." diye konuştu.

        Çİftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel de şenliğin ilçeye ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

        Şenlik 2 gün devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı
        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı
        Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buz, basın mensuplarıyla buluştu
        Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buz, basın mensuplarıyla buluştu
        Niğde'de drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza
        Niğde'de drift yapan 3 sürücüye 144 bin 503 lira ceza
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de anne adayları "gebe okulu" eğitimleri ile bilinçleniyor
        Niğde'de anne adayları "gebe okulu" eğitimleri ile bilinçleniyor
        Niğde'de kar etkili oluyor
        Niğde'de kar etkili oluyor