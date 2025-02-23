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        Niğde'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:02
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        Niğde'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara-Niğde Otoyolu Yeşilgölcük mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü B.B, olay yerinde hayatını kaybederken, yolcular F.G. (19) ve H.A. (24) yaralandı.

        Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        B.B'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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