Niğde'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Fiyatları, esnafın ekonomik koşulları ile tüketicinin beklentilerini göz önünde bulundurarak belirlediklerini belirten Yenel, ramazan ayının esnaf ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, oda binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 400 gram normal ramazan pidesinin 20 TL'den, susamlı pidenin ise 25 TL'den satışa sunulacağını söyledi.

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