Niğde'de ilkokul öğrencileri için ramazan etkinliği düzenlendi
Niğde'nin Bor ilçesindeki Bekir Sami Baran İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik ramazan ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Niğde'nin Bor ilçesindeki Bekir Sami Baran İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik ramazan ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Öğrenciler, etkinlik kapsamında sınıflarını süsledi ve ramazan kıyafetleri giyerek ikramlarda bulunup sunum yaptı.
Ayrıca öğrenciler, sınıflarında hatim ve teravih köşesi yaptı.
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