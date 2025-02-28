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        Niğde'de ilkokul öğrencileri için ramazan etkinliği düzenlendi

        Niğde'nin Bor ilçesindeki Bekir Sami Baran İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik ramazan ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:32
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        Niğde'de ilkokul öğrencileri için ramazan etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Niğde'nin Bor ilçesindeki Bekir Sami Baran İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik ramazan ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, etkinlik kapsamında sınıflarını süsledi ve ramazan kıyafetleri giyerek ikramlarda bulunup sunum yaptı.

        Ayrıca öğrenciler, sınıflarında hatim ve teravih köşesi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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