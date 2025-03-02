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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:29
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        NÖHÜ'den yapılan açıklamaya göre, LAÜ Rektörlüğü'nde gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerinin uluslararası düzeyde önemli iş birliklerine imza atmaya devam ettiğini belirtti.

        Bu iş birliğinin akademik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini kaydeden Uslu, "Bu anlaşma üniversitemizin uluslararası alandaki yükselişine büyük katkı sağlayacak. Lefke Avrupa Üniversitesi gibi bir kurumla birlikte projeler geliştirmek, hem akademik hem de araştırma alanında önemli bir sinerji oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

        LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise araştırma ve yeşil kampüs projeleri gibi konularda güçlü adımlar attıklarını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini bu anlamda rol model olarak gördüklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Uslu ve Yükselen iş birliği protokolünü imzaladı.

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