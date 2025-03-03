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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:06
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında akademik ve idari personel değişimi, ortak araştırma projelerinin teşvik edilmesi, öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi, çift diploma imkanlarının sağlanması, ortak sertifika ve mikro yeterlilik programlarının hazırlanması, kültürel ve akademik faaliyetlerde iş birliği yapılması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Üniversitenin uluslararası ölçekte birçok kurumla akademik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Uslu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıymetli yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'yle yaptığımız protokolle eğitim ve kültür alanında bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de iş birliği protokolünün yükseköğretim alanında bilim, kültür ve ortak eğitim çalışmalarını artıracağını belirtti.

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