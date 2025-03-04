Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı

Otoparkın hasta ve yakınlarına kolaylık sağlayacağını aktaran İnan, "Vatandaşların bu hizmetten rahatlıkla faydalanabilecek, otoparkın hastane ulaşımını daha düzenli ve konforlu hale getirecek." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaneye gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan 700 araç kapasiteli kapalı otopark araç kabulüne başladı.

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