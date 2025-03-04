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        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı

        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:00
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        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı
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        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaneye gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan 700 araç kapasiteli kapalı otopark araç kabulüne başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, yeni otoparkın hastane çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacağını belirtti.

        Otoparkın hasta ve yakınlarına kolaylık sağlayacağını aktaran İnan, "Vatandaşların bu hizmetten rahatlıkla faydalanabilecek, otoparkın hastane ulaşımını daha düzenli ve konforlu hale getirecek." ifadesini kullandı.

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