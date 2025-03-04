Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark açıldı
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 700 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaneye gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan 700 araç kapasiteli kapalı otopark araç kabulüne başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, yeni otoparkın hastane çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacağını belirtti.
Otoparkın hasta ve yakınlarına kolaylık sağlayacağını aktaran İnan, "Vatandaşların bu hizmetten rahatlıkla faydalanabilecek, otoparkın hastane ulaşımını daha düzenli ve konforlu hale getirecek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.