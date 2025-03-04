Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 fişek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
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