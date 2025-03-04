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        Niğde'nin Gümüşler Belediyesi "Aile Yılı" için proje üretecek

        Niğde'nin Gümüşler Belediyesi "Aile Yılı" için proje üretmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:28
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        Niğde'nin Gümüşler Belediyesi "Aile Yılı" için proje üretecek
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        Niğde'nin Gümüşler Belediyesi "Aile Yılı" için proje üretmeyi hedefliyor.

        Belediye Başkanı Bayram Uzan, yazılı açıklamasında, aile bağlarının güçlendirilmesi ve birlikte geçirilen zamanın artırılması gerektiğini belirtti.

        Ramazan ayı boyunca belediyeye ait işletmede indirim uygulayacaklarını aktaran Uzan, "Gümüş Alabalık Tesisi'nde tüm ailelere özel yüzde 15 indirim uygulayacağız. Aile, toplumun temel taşıdır. Biz de bu kapsamında ailelerin bir araya gelmesini teşvik edecek projelerle katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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