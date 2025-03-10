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        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:06
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        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte ve bölgede asayiş konularına ilişkin alınan tedbir ve uygulamalar değerlendirildi.

        Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, gelecek döneme ilişkin de planlamalar yapıldı.

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