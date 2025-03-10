Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, gelecek döneme ilişkin de planlamalar yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte ve bölgede asayiş konularına ilişkin alınan tedbir ve uygulamalar değerlendirildi.

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