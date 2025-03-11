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        Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:26
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        Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan H.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

        H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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