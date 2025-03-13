Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik Ulukışla ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çeşitli silahlara ait 40 fişek, 200 gram patlayıcı yapımında kullanılan kapsüle duyarlı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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