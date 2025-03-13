Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik Ulukışla ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

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