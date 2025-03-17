Niğde'de şehit Serdal Güneş'in adı okulda açılan kütüphaneye verildi

Niğde'de şehit uzman çavuş Serdal Güneş’in adı, Murtaza ve Naile Uyanık Ortaokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğünde hizmete alınan kütüphanenin açılış programında konuşan Vali Cahit Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphaneye katkı sağlayacaklarını belirten Çelik, "Üniversite öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde buradaki okulumuza bir kütüphane kuruldu. Okulumuzda her gün 20 dakikalık okuma saati yapılıyor. Bu kütüphane çocuklarımızın okuma alışkanlığına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Şehit Serdal Güneş'in annesi Nadiye Güneş ise oğlunun adının yaşatılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve şehidin kardeşi Selda Güneş katıldı.