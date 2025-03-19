Niğde'de 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta İftiyan Mahallesi Şeker Evleri Caddesi'nde A.K'nin silahla yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen C.Ö, K.E, H.H.Ö, B.A. ve H.Y'yi yakaladı.

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