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        Niğde'de 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:19
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        Niğde'de 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta İftiyan Mahallesi Şeker Evleri Caddesi'nde A.K'nin silahla yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen C.Ö, K.E, H.H.Ö, B.A. ve H.Y'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.Ö, K.E, H.H.Ö. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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