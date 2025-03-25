NÖHÜ'nün diyabet hastalarının yaşam kalitesine katkı sunacak projeye TÜBİTAK'tan destek
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Ağrılı Diyabetik Periferik Nöropatisi Olan Yaşlı Bireylere Uygulanan Akupresin, Nöropatik Semptomlar, Denge Güveni, Düşme Korkusu ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Plasebo Kontrollü, Çift Kör, Karma Desende Çalışma" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Ağrılı Diyabetik Periferik Nöropatisi Olan Yaşlı Bireylere Uygulanan Akupresin, Nöropatik Semptomlar, Denge Güveni, Düşme Korkusu ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Plasebo Kontrollü, Çift Kör, Karma Desende Çalışma" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, diyabet kaynaklı sinir hasarı olan yaşlı bireylerde iyileştirmeye gerek duyulan bölgelere elle uygulanan masajın sinir hasarları, denge güveni, düşme korkusu ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri değerlendirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarıyla sağlık alanına katkı sunmalarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.
Uslu, "TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olmakla beraber, ilgili alana da önemli katkılar sunacak. Akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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