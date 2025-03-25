Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kadir Gecesi mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Kadir Gecesi’nin manevi iklimine uygun dualar ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İşte bu mübarek gece, Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı, duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı, manevi arınmanın zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tefekkürle geçirelim. Bu gece, Rabbimizin lütfuna mazhar olabilmek için ellerimizi semaya açıp, dualarımızı samimiyetle arz edeceğimiz müstesna bir gecedir. Tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığa hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını ve tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."