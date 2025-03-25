Niğde'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi

Niğde'de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Hıdırlık mevkisinde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler 1000 fidanı toprakla buluşturup, can suyu verdi.

Vali Çelik, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ormanların sadece oksijen değil aynı zamanda gıda deposu olduğunu söyledi.

Orman Haftası'nın bu seneki temasının gıda ve orman olduğunu anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Meyve, mantar, tıbbi aromatik bitkiler gibi birçok gıda ormanda yetişiyor, sofralarımıza bereket olarak geliyor. Türkiye'deki ormanlık alanına göre, ilimizdeki ormanlık alan biraz az. Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'u orman, ilimizde bu oran yüzde 9 civarında. Bizim de bu kapsamda ilimizdeki ormanlık alanları genişletmek konusunda ciddi çabalarımız var. Geçen sene 850 hektara 200 bin fidan diktik, bu sene de hedefimiz yine aynı şekilde 500 hektarlık bir alana 200 bin fidan dikmek. Dikeceğimiz her fidan geleceğimize bir nefes, bereket ve gölge olsun."

Etkinliğe, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.