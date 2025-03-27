Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'ten Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtti.

        Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizin gönlünü almalı, küçüklerimizi sevindirmeli, ihtiyaç sahiplerine destek olunmalı, hastalarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Bayramın manevi ikliminde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        NÖHÜ akademisyen ve öğrencilerine meyve ağacı aşılama eğitimi verildi
        NÖHÜ akademisyen ve öğrencilerine meyve ağacı aşılama eğitimi verildi
        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
        Niğde'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
        Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
        Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kadir Gecesi mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kadir Gecesi mesajı
        NÖHÜ'nün diyabet hastalarının yaşam kalitesine katkı sunacak projeye TÜBİTA...
        NÖHÜ'nün diyabet hastalarının yaşam kalitesine katkı sunacak projeye TÜBİTA...