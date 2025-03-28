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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerisi

        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Ramazan Bayramı ve sonrası için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:51
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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerisi
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        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Ramazan Bayramı ve sonrası için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

        İnan, yazılı açıklamasında, ramazan ayında beslenme düzeninde değişiklikler yaşandığını ve bayramda aşırı yemek yeme isteğiyle birlikte bazı sindirim sorunları yaşanabileceğine dikkati çekti.

        Bayramda sunulan tatlıların kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olabileceğine değinen İnan, şunları kaydetti:

        "Bu tür yiyeceklerin tüketimi sınırlı tutulmalı. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yaparak güne başlanması gerekiyor. Kızartma ve kavurma yöntemleriyle pişirilen besinlerden de kaçınılmalı. Bayramda sütlü tatlıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca bolca sebze ve meyve tüketilmeli. Sindirim sisteminin düzenli çalışması için lif oranı yüksek gıdalar tüketilmeli. Vücuttaki sıvı kaybını önlemek için günde 2 veya 2,5 litre su içilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin bayram süresince de uyguladıkları diyete dikkat etmeleri gerekiyor. Bayramda sağlıklı beslenmek sağlıklı bir bayram geçirmenin anahtarıdır."

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