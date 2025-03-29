Niğde'nin Gümüşler beldesinde ulaşım bayram boyunca ücretsiz olacak

Niğde'nin Gümüşler beldesinde Ramazan Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak.

Gümüşler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla arife günü ve bayram süresince tüm halk otobüslerinin ücretsiz olması kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bayram Uzan, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların sevdiklerine kavuşabilmesi için böyle bir karar aldıklarını ifade ederek, herkesin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.