Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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