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        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:23
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        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programa katılan Vali Cahit Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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