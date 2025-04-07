Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kayalık alana çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kayalık alana çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        B.T. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil Niğde-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı
        Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı
        Başhekim Doğan'dan Dünya Sağlık Günü mesajı
        Başhekim Doğan'dan Dünya Sağlık Günü mesajı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'de sahipsiz hayvanlar için yapılan...
        Niğde'de şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor
        Niğde'de şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor
        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı