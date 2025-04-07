Niğde'de kayalık alana çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil Niğde-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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