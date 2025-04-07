Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen programda, kentte ve bölgede asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.