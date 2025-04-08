Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel işbirliği imkanları ve kültürel etkileşim konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Büyükelçi Stepanek'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında yerel düzeyde kurulabilecek işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti.

Stepanek de misafirperverliği dolayısıyla Çelik'e teşekkür ederek, Türkiye ile Çekya arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.