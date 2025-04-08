Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel işbirliği imkanları ve kültürel etkileşim konuları ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Büyükelçi Stepanek'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında yerel düzeyde kurulabilecek işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti.
Stepanek de misafirperverliği dolayısıyla Çelik'e teşekkür ederek, Türkiye ile Çekya arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.