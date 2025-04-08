Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitime toplam 10 kursiyer kabul edildi. 1 ay sürecek eğitimden sonra sınav yapılacak.

        Eğitim kapsamında ameliyathanede çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.

        Sertifika programına ilçelerden ve başka illerden kursiyerler de katılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti
        Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti
        Niğde'de ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş...
        Niğde'de ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş...
        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantıs...
        Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantıs...
        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı
        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı