Niğde'de "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı

Sertifika programına ilçelerden ve başka illerden kursiyerler de katılabiliyor.

Eğitim kapsamında ameliyathanede çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitime toplam 10 kursiyer kabul edildi. 1 ay sürecek eğitimden sonra sınav yapılacak.

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