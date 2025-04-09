NÖHÜ'nün 419 projesi TÜBİTAK'tan destek aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversitesinin 419 projesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024-1 döneminde TÜBİTAK'tan destek aldı.

NÖHÜ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde üniversite toplam 981 proje başvurusuyla bu alanda Türkiye ikincisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin araştırma odaklı bilimsel proje anlayışının her geçen gün daha da ileriye taşıdığını ifade etti.

Üniversitede bilimsel araştırma projelerin arttığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri'nde elde ettiğimiz bu önemli başarı, araştırma kültürümüzün öğrencilerimize ne kadar güçlü bir şekilde aktarıldığının göstergesidir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hem başvuru hem de destek sayılarında üst sıralarda yer almak gurur verici. Öğrencilerimizin proje yazma ve yürütme konusundaki motivasyonunu destekleyen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, projeleriyle destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum."