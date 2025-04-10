NÖHÜ'nün hayvansal tarım projesi KOP tarafından desteklenecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Hayvansal Tarım Eğitim ve Uygulama Altyapısının Geliştirilmesi Projesi", KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2025 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılana açıklamaya göre, proje kapsamında Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin süt sığırcılığı, koyunculuk, arıcılık, yumurta tavuğu ve etlik piliç yetiştiriciliği, kuluçka yönetimi ve besi sığırcılığı alanındaki eksiklikleri giderilecek.

Ayrıca projenin, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirilmesine katkı sağlaması da hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin önemli olduğunu ifade etti.

Üniversitenin tarımsal araştırmalar ve hayvansal üretim alanlarında önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bu projeyle özellikle besi sığırcılığı ve kuluçka yönetimi konularında da ciddi bir atılım gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimle daha donanımlı mezun olmalarını sağlamanın yanı sıra, bölge çiftçilerimize de modern üretim teknikleri konusunda rehberlik edeceğiz. Bu proje, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve toplumsal katkı anlamında da büyük bir adım olacaktır. Desteklerinden dolayı KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu'ya, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve projede emeği geçenlere teşekkür ederim."