Niğde'de geriş dönüşüm fabrikasındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çalışan A.Ö, plastik madde attığı esnada kolunu makineye kaptırdı.

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