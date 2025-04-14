Niğde'de geriş dönüşüm fabrikasındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında, kolunu makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi.
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında, kolunu makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çalışan A.Ö, plastik madde attığı esnada kolunu makineye kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ö, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.Ö. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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