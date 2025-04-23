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        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:40
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        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        23 Nisan'ın Tüm dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

        "23 Nisan, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesini kayıtsız ve şartsız olarak tüm dünyaya ilan ettiği en anlamlı günlerden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi geleceğimize duyduğu güvenin en güzel göstergesidir. Milli egemenliğimizin ve millet iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, aziz milletimizin iradesinin her daim güçlü olduğu nice yıllar diliyorum."

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