Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.
Mehmet Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun katılım gösterdi.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.
Yarışmayı öğrenci velileri de takip etti.
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