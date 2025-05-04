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        Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:06
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        Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.

        Mehmet Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

        Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

        Yarışmayı öğrenci velileri de takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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