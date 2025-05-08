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        Niğde'de ezanı güzel okuma yarışması düzenledi

        Niğde'nin Bor ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:11
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        Niğde'de ezanı güzel okuma yarışması düzenledi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenledi.

        İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde yapıldı.

        Yarışmada, caminin imam hatibi Savaş Güney birinci oldu.

        İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yaptığı açıklamada, Niğde'de düzenlenecek il geneli yarışmasına katılmaya hak kazanan Güney'e başarılar diledi.

        Çakır, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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