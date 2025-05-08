Niğde'de ezanı güzel okuma yarışması düzenledi
Niğde'nin Bor ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenledi.
Niğde'nin Bor ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenledi.
İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde yapıldı.
Yarışmada, caminin imam hatibi Savaş Güney birinci oldu.
İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yaptığı açıklamada, Niğde'de düzenlenecek il geneli yarışmasına katılmaya hak kazanan Güney'e başarılar diledi.
Çakır, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti.
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