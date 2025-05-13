Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5-12 Mayıs tarihleri arasında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 181 tabanca fişeği, 175 bin dolu makaron, 100 litre etil alkol ve 49 paket kaçak sigaraya ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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