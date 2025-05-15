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        Niğde'de "Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ev sahipliğinde 18 üniversitenin katılımıyla "Üniversite Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:46
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        Niğde'de "Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi
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        Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ev sahipliğinde 18 üniversitenin katılımıyla "Üniversite Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

        Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen fuara, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi katıldı.

        Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Çelik, "Hangi üniversitede okursanız okuyun, önemli olan işinizi severek yapmak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, başta tarım ve yenilenebilir enerji olmak üzere birçok alanda güçlü bir üniversite. Bu fuar sayesinde öğrencilerimiz Anadolu'nun dört bir yanından gelen üniversiteleri tanıma fırsatı buluyor." diye konuştu.

        NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitelerinin son 4 yılda Anadolu Üniversiteler Birliği'nin güçlü üyelerinden biri olduğunu belirtti.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gençlerin yaşadığı heyecanı ve stresi yakından bildiğini ifade etti. Özdemir, "Sadece puana göre değil, nasıl bir yaşam sürmek istediklerine göre tercih yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek bilgi aldı.

        Bugün saat 18.00'a kadar açık olacak fuarda, lise öğrencileri, gelecekteki tercihlerini şekillendirmek amacıyla üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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