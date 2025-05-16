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        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:02
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        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çömlekçi köyünde bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli çaplarda 2 tabanca, 259 fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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